ENAV si aggiudica contratto con provider olandese LVNL per sistema AIM "on AIR"

Gruppo ENAV

(Teleborsa) -, attraverso la controllata, leader internazionale nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, ha siglato un(LVNL), il service provider per il controllo del traffico aereo olandese.L’accordo prevede la, Aeronautical Information Management in modalità SaaS (Software as a Service), , una soluzione innovativa che consente ai clienti di ottimizzare le proprie risorse, aumentare la sostenibilità e massimizzare l'efficienza dei processi operativi.Si tratta di una, necessari alla navigazione aerea IDS AirNav sarà responsabile della gestione, manutenzione ed evoluzione del sistema AIM, accessibile attraverso web grazie ad unae secondo i più elevati criteri di sicurezza richiesti oggi.Il contratto con il service provider olandese ha unaed undi euro."Siamo particolarmente felici di questa commessa. La nostra attenzione è concentrata con forza e determinazione sull’esportazione del know-how e dell’eccellenza operativa verso i mercati internazionali e tutti quei paesi che hanno necessità di far evolvere la propria capacità di gestione dello spazio aereo",commenta l’Amministratore Delegato del Gruppo ENAV, Pasqualino Monti.