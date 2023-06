Meloni incontra Saied: "impegno Italia per accordo Tunisia-Fmi'

(Teleborsa) - "Nel pieno rispetto della sovranità tunisina ho raccontato al presidentedegli sforzi che un Paese amico come l'Italia sta facendo per cercare di arrivare a una positiva conclusione dell'accordo tra, che resta fondamentale per un rafforzamento e una piena ripresa del Paese". Ad affermarlo la presidente del Consiglio,, in una dichiarazione registrata durante la sua visita ufficiale in Tunisia."Anche a livello di Ue l'Italia si è fatta portavoce di un approccio concreto per aumentare il sostegno alla Tunisia sia nel contrasto allae all'– ha aggiunto Meloni dopo il bilaterale con il presidente Saied –, ma anche per un pacchetto di sostegno integrato, di finanziamenti e di opportunità importanti a cui sta lavorando. Sono molto grata alla Commissione europea. Per accelerare l'attuazione di questo pacchetto dell'Ue ho dato al presidente Saied la mia disponibilità a tornare presto qui in Tunisia anche insieme alla presidente".sono due nazioni storicamente legate, due nazioni amiche, che hanno legami molto antichi e che devono saper cooperare insieme, sempre di più sempre meglio. Così come noi intendiamo fare", ha proseguito Meloni nella dichiarazione. "La stabilizzazione dele di, la crescita della democrazia in Tunisia è ovviamente indispensabile, per la Tunisia ma anche per l'Italia, e perché si possa insieme raggiungere potenziali che sono straordinari dal nostro punto di vista – ha affermato Meloni -. In questo che è sicuramente un periodo di difficoltà del quadro internazionale, per la Tunisia e tutta la regione, io ho voluto confermare al presidente Saied il sostegno dell'Italia a 360 gradi, il sostegno ad esempio al bilancio tunisino, l'apertura di linee di credito a favore soprattutto dello sviluppo, partendo dalla piccola e media impresa fino al settore agroalimentare"."È un ulteriore impegno che si aggiunge ai numerosi progetti diitaliana nel Paese, che ammontano anel loro complesso, e focalizzano l'attenzione sui settori prioritari, agricoltura, istruzione, formazione professionale, la sanità, i servizi di base", ha concluso Meloni.