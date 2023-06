Agricoltura bolognese riparte, Garagnani: "TEA e infrastrutture per dare più competitività a nostre aziende"

(Teleborsa) -: il mercato non aspetta, tantomeno i competitor. E per farlo Confagricoltura Bologna ha riunito attorno a un tavolo il mondo amministrativo, politico, della ricerca e dell’università, mandando un messaggio netto:e, un esempio sono le tecniche diSono questi i temi al centro del convegnoorganizzato da Confagricoltura Bologna all’Opificio Golinelli il 5 giugno.dal Viceministro- commentapresidente di Confagricoltura Bologna - Le due alluvioni hanno distrutto il territorio e messo a soqquadro intere produzioni, non solo campagna persa per quest’anno, ma anche terreni, vigneti e frutteti probabilmente compromessi per il futuro. E le piogge che continuano non fanno altro che peggiorare la situazione: le fitopatie e gli attacchi fungini ci vanno a nozze. Questa l’emergenza di oggi, a cui gli agricoltori stanno cercando di fare fronte con tutte le loro energie. Noi chiediamo di non essere lasciati soli, ma soprattutto di avere gli strumenti per difendere la produzione alimentare anche nel futuro:“L’alluvione che ha colpito l’intera Città Metropolitana di Bologna ha dimostrato quanto sia fragile la rete infrastrutturale e come debba essere rivista e migliorata per il futuro, soprattutto nelle aree di montagna che rischiano di diventare zone ancor più isolate se non servite in maniera adeguata - conclude Garagnani –ma alper la ricerca scientifica. E per questo sosteniamo il nuovo corso di laurea magistrale in Biotecnologie agrarie vegetali dell’Università di Bologna”.