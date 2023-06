Fineco, raccolta netta maggio a 867 milioni euro

Finecobank

(Teleborsa) -, nel mese di maggio, ha registrato unasu livelli elevati per. Prosegue così il percorso di crescita della banca, grazie sia all’ulteriore rafforzamento nell’acquisizione dei, pari a circa(+49% rispetto allo stesso mese del 2022), sia alla solida spinta agli investimenti da parte della clientela.L’asset mix vede infatti la, mentre: robusta la raccolta retail di, che conha confermato ancora una volta la capacità di(-165 milioni), proseguiti a un ritmo inferiore rispetto al mese precedente. Laè pari asono stimati per il mese di maggio a, un dato in crescita di circa il 25% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 79 milioni.Per, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, "il dato robusto della raccolta di maggio conferma il percorso di crescita di Fineco ed evidenzia l’attrattività dell’offerta della Banca, capace di rispondere alle necessità di investimento dei clienti grazie al rapporto di fiducia costruito con i consulenti e all’efficienza delle soluzioni di investimento".