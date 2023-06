Mondo TV, accordo di vendita in Cina con JYS Medi

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, hacon laper la vendita delle serie prescolari Lulu Brum Brum e One Love.L'accordo di vendita ha laa partire dal 1° giugno 2023 e prevede il pagamento di una License Fee per l'acquisizione dei diritti di distribuzione JYS Media, subsidiary di Huace Group è nota a livello internazionale per la gestione, sfruttamento e marketing online di contenuti video sul territorio cinese.JYS ha un catalogo di oltre 15.000 ore di contenuti e mira a costruire e manteneree di lungo periodo con le piattaforme e broadcaster cinesi.