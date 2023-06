Banche, tonfo in Borsa per MPS dopo smentite su aggregazione con BPER

BPER Banca

(Teleborsa) - Giornata difficile per, chea Piazza Affari, sul, smentite sia dall'Ad di BPER Piero Luigi Montani, sia dal Presidente di Unipol Carlo Cimbri, entrambi presenti alla relazione annuale della Consob a Milano. Anchenon brilla e, ha detto lapidario il numero uno di BPER. Anche il Presidente di Unipol,, ha smentito una possibile aggregazione, affermando "sul dossier MPS, non ci sono interlocuzioni né mai ce ne sono state".Etichettando comesecondo cui Unipol starebbe caldeggiando un matrimonio tra le due banche, Cimbri ha dichiarato "sfido a trovare una mia sottolineatura di interesse su MPS, non la troverete mai. Le ricostruzioni dei giornali e i commenti fanno parte del libero pensiero di chi insegue l'economia, però è un'opinione".