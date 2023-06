Aeroporto di Bologna, stop a sorvoli notturni su città e fondi per insonorizzazione edifici

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

ENAV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha comunicato che entro la fine di giugno - in una data da definirsi nei prossimi giorni - saranno attuate da parte diprocedure tali da, sia in decollo sia in atterraggio, salvo necessità imprescindibili legate alla sicurezza e safety delle operazioni, nellaQuesta misura sarà mantenuta in essere, ovvero fino al 28 ottobre 2023 compreso. Nel corso dei prossimi mesi, e comunque in tempo utile rispetto alle necessarie determinazioni, si valuterà l'impatto di tale misura e la sua eventuale messa a regime anche per le successive stagioni a partire dalla "Winter 23/24".Lo annuncia una nota, dove viene spiegato chehanno convenuto di avviare un "" basato su "iniziative concrete", sulla base degli auspici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e grazie ai fattivi contributi da parte di ENAV ed ENAC. La necessità èi benefici in termini di connettività e impatto economico e occupazionale sul territorio, con gli obiettivi di tutela del benessere e della salute dei cittadini residenti nelle aree della città oggetto dei sorvoli degli aeromobili.Inoltre, a partire dal 7 settembre 2023, entrerà in vigore unasulla direttrice di Bologna, tale da imporre agli aeromobili in decollo una virata anticipata, rispetto a quanto avviene oggi. In questo modo, si avrà una riduzione delle aree abitate sorvolate dagli aeromobili in fase di decollo, con benefici in termini di impatto acustico.Aeroporto Marconi si è anche impegnato a definire un, con importo da definire e modalità attuative da concordare, che integri i proventi già generati dalla tassa di scopo IRESA e finalizzati amaggiormente esposti all'impatto acustico delle operazioni aeroportuali