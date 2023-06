BPER, Montani: non siamo nelle condizioni di esaminare altre operazioni M&A

BPER Banca

Banca Monte dei Paschi di Siena

Unipol

(Teleborsa) - "Oggi. Questo non significa che siamo favorevoli o contrari al terzo polo". Lo ha affermato l'amministratore delegato di, nel corso del Congresso Nazionale della FABI.Le parole di Montani sono arrivate in risposta a una domanda sull'interesse del gruppo emiliano all'bancario, coinvolgendo - in particolare -"Ci sono altre banche che hanno superato il fiume e sono sull'altra sponda,", ha aggiunto, sottolineando la veloce crescita del perimetro e degli attivi del gruppo a seguito dell'acquisizione degli sportelli UBI e di Banca Carige.Venerdì, a margine dell'assemblea CONSOB , sia Montani che- presidente di, che è importante azionista della banca emiliana - avevano smentito le indiscrezioni su una possibile convergenza tra BPER e MPS.