DiaSorin, riepilogo su acquisto azioni proprie

DiaSorin

azienda produttrice di apparati diagnostici

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha reso noto di aver, tra il 7 e il 9 giugno 2023, complessivamenteal prezzo medio di 97,213301 euro, per unpari aA seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 9 giugno DiaSorin detiene 2.438.713 azioni proprie pari al 4,3589% del capitale sociale.A Milano, intanto, migliora l'andamento dell', che si attesta a 97,3 euro, con un aumento dello 0,60%.