Enel, Stefano De Angelis nuovo Dirigente per la redazione dei documenti contabili

Enel

Telecom Italia

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha nominato, a decorrere dalla data odierna,quale. De Angelis, che subentra ad Alberto De Paoli nel ruolo, non risulta titolare di azioni Enel.De Angelis ha iniziato la sua carriera come financial controller in. Ha successivamente ricoperto in svariate società del gruppo(inclusi ruoli di chief financial officer e/o chief accounting and control officer). Ha inoltre svolto il ruolo di chief executive officer di TIM Participacoes e Telecom Argentina, tra i principali operatori di telecomunicazioni nel Sud America e con titoli quotati al New York Stock Exchange.Ha anche maturato una significativa esperienza in attività di, sia in ambito nazionale che internazionale.