Banca Popolare di Bari, Cristiano Carrus confermato AD

(Teleborsa) - Il nuovo consiglio di amministrazione di(Gruppo Mediocredito Centrale) ha confermato la nomina diad, fino all'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025."Ringrazio il nuovo consiglio di amministrazione per la conferma nel ruolo di amministratore delegato - ha dichiarato Carrus - Dobbiamo e vogliamo proseguire, insieme con la Capogruppo Mediocredito Centrale, nell'di BPB: un percorso ben avviato che dovremo consolidare per supportare la crescita delle comunità e delle imprese del Mezzogiorno".