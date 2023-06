Germania, indice Zew migliora a giugno a -8,5 punti

(Teleborsa) - Migliora l', pur restando in negativo: l'indice anticipatore si è portato infatti a -8,5 punti dai -10,7 punti di maggio.Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è migliore delle attese degliche stimavano un peggioramento a -13,1 punti.Risultano invece in peggioramento le aspettative sulleche si portano a -56,5 punti da -34,8 punti, contro attese per un livello di -40 punti."L'indicatore ZEW del sentiment economico mostra un leggero miglioramento, ma rimane in territorio negativo - commenta il presidente- Ciò significa che gli esperti non prevedono un miglioramento della situazione economica durante la seconda metà dell'anno. In particolare, è probabile che i settori incentrati sulle esportazioni registrino scarsi risultati a causa di un'economia globale debole. Tuttavia, l'attuale recessione non è generalmente considerata particolarmente allarmante".