UK: sussidi disoccupazione in calo, tasso disoccupazione al 3,8%

(Teleborsa) - Diminuiscono, contro attese per un aumento, i(claimant count) in: a maggio 2023 sono risultati in calo di 13.600 unità, dopo aver riportato un incremento di 23.400 unità ad aprile (rivisto da un preliminare di 46.700). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'incremento di 21.400 unità stimato dal consensus.Diminuisce il, che si attesta al 3,8% ad aprile, meno delle previsioni degli analisti (4%) e del mese precedente (3,9%).Nei tre mesi ad aprile, l'ha fatto segnare un aumento di 250 mila unità, dopo la crescita di 182 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per un aumento molto meno robusto, ovvero di 150 mila unità.Infine, il tasso di crescita deimedi ha mostrato, sempre ad aprile, un incremento del 7,2% escludendo i bonus (+6,9% il consensus), rispetto al +6,8% precedente e cresce del 6,5% includendo questa componente, sopra il consesus (6,1%) e il mese precedente (6,1%).