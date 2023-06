A Milano i funerali di stato per Silvio Berlusconi

(Teleborsa) - Sono in programma oggi pomeriggio alle 15 nel Duomo di Milano iLa famiglia dell'ex premier sarà posizionata alla destra della navata centrale, le autorità a sinistra, mentre in piazza sono stati allestiti due maxi schermi. Numerose le polemiche per la controversa scelta del governo di proclamare per oggi il "lutto nazionale". Inopportuno è parso anche lo stop al lavoro delle Camere che si fermano, inspiegabilmente, per tutta la settimana.Tra ifigurano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la premier Gorgia Meloni, con i sui vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Poi l'opposizione, con Elly Schlein, Matteo Renzi e Carlo Calenda. A Terzo Polo, Italia Viva e Pd, si aggiunge anche Benedetto Della Vedova di +Europa. Assente invece il presidente M5s Giuseppe Conte "per rispettare – fanno sapere all'Ansa fonti a lui vicine – la sensibilità e la storia del Movimento, ma anche quella di Berlusconi come antagonista politico, togliendo qualsiasi velo ipocrita". Tra gli alleati storici, atteso Umberto Bossi, ma non Gianfranco Fini. Nelle fila degli ex presidenti del Consiglio, sarà presente Mario Draghi. Dall'estero arriveranno il premier ungherese Viktor Orban, il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad.