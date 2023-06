TIM corre in Borsa (+6%) dopo interessamento di F2i a NetCo

Equita

(Teleborsa) -e tocca un rialzo del 6% dopo che l'amministratore delegato di- il maggior gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali - ha confermato di essere"Stiamo dialogando con i soggetti coinvolti", ha dettoin merito al possibile coinvolgimento nella partita della. Sulla possibilità che, dopo le nuove offerte dei giorni scorsi da parte di KKR e della cordata CDP-Macquarie, si arrivi a una proposta unica, Ravanelli ha detto: "Dipende molto dalle decisioni del consiglio di amministrazione di TIM nel corso del mese".Secondo, "la partecipazione di F2i, oltre all'aspetto finanziario, potrebbe rappresentare una, insieme alla governance di NetCo offerta da KKR, in una fase in cui risulta più complesso il coinvolgimento diretto di CDP".Intanto, è prevista per oggi la riunione del CdA in cui il board è chiamato a decidere sulla sostituzione di, il CEO diche ha lasciato il board a gennaio. In lista ci sarebbe, ex presidente di Leonardo ed ex generale della GdF.Spicca il volo, che si attesta a 0,2598 euro (dopo aver toccato anche i 0,2625 euro), con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,2662 e successiva a quota 0,2826. Supporto a 0,2498.