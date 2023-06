AATech avvia bookbuilding per quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -, società attiva in Italia come venture tech builder innovativo nel settore dei mercati fintech e della transizione energetica, ha avviato ilper la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 29 giugno, con il debutto nei giorni successivi. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor e lo Specialist.La PMI, che è anche Società Benefit,con l'obiettivo di generare valore nei settori di riferimento, e, dopo la loro creazione e validazione, di rendere tali realtà, aziende autonome. La strategia punta alla, supportandole con una vasta gamma di servizi ad alto valore aggiunto tra cui: Finanza Straordinaria e Agevolata, Temporary Management, IT Delivery & Support, Marketing Support e Business Process Outsourcing.AATech possiede il 60% del capitale sociale di(che fornisce servizi di open Banking per la previdenza obbligatoria e complementare), l'88% di(che fornisce soluzioni per la gestione end to end di un portafoglio real estate, sia per la gestione dei crediti fiscali sia per la gestione ordinaria), il 15,85% di(operatore full service nel mercato Heating, Ventilator and Air Conditioning finalizzato all'efficientamento energetico), il 20% di Ulixes SGR, il 10% di Aion Tech e l'1,49% di HPS.Al 31 dicembreerano pari a 1,69 milioni di euro, mentre i ricavi consolidati proforma a 1,64 milioni di euro.Il, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 5 membri: Alessandro Andreozzi (presidente e AD), Michela Querci (amministratore e vice presidente), Miglena Boncheva Mekereshka (Amministratore), Andrea Bonino (Amministratore), Alessandro Angelo Daniele Luerti (Amministratore Indipendente).Prima dell'ammissione ilè controllato al 100% da Alessandro Andreozzi.Una volta quotata, AATech avrà(3 voti per ciascuna azione), non oggette di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Alessandro Andreozzi (convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo).L'indicativo all'interno del quale verrà individuato il prezzo finale è di 1,00 - 1,20 euro per azione ordinaria.