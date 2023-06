ABI, Sabatini: ridurre aliquote all'aumentare della durata dell'investimento

(Teleborsa) - "Al fine di incentivare il risparmio privato verso l'investimento in titoli - come obbligazioni e azioni - emessi dalle imprese sarebbe opportuno, nell'ambito della delega fiscale,(come già avviene in Francia)". Lo ha affermato, direttore generale di ABI (Associazione Bancaria Italiana), nel corso dell' audizione in Commissione Finanze e Tesoro sul disegno di legge "Competitività dei capitali"."Per giungere a questo obiettivo, il sistema di tassazione dei rendimenti finanziari potrebbe essere rivisitato introducendo unche riduca l'aliquota all'aumentare del periodo di detenzione dell'investimento", ha aggiunto.Inoltre, ha sostenuto Sabatini, "appare necessario insistere con misure di incentivazione, anche nella, per favorire l'avvicinamento delle PMI al mercato dei capitali"."In questa logica, assume rilievo positivo la nuova operatività del Fondo di garanzia per le PMI in favore dello sviluppo del mercato deiche, anche grazie agli interventi agevolativi messi in campo da alcune regioni, ha permesso alle PMI di affacciarsi sul mercato dei capitali - ha aggiunto - Questa operatività del Fondo PMI va confermata e ulteriormente rafforzata, anche in una logica di sviluppo sinergico con le politiche agevolative delle Regioni".