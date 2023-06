ESMA lancia nuova Data Strategy per accesso più facile a dati finanziari

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato oggi la sua. Nei prossimi cinque anni, l'ESMA intende adoperarsi per facilitare l'uso di nuove tecnologie relative ai dati,delle segnalazioni da parte delle entità regolamentate, consentire l'uso efficace dei dati sia a livello dell'UE che a livello nazionale, eal pubblico."Sono lieta di presentare la nostra nuova strategia sui dati attraverso la quale l'ESMA rafforzerà il proprio ruolo sia come supervisore che come hub di dati e informazioni nell'UE - ha commentato la- Vogliamo contribuire a ridurre l'onere di conformità per le aziende e facilitare il reporting dei dati attraverso una maggiore standardizzazione e l'attraverso il processo di reporting e l'intero ciclo di vita dei dati"."Il nostro obiettivo è fornire un, sia attraverso una migliore condivisione dei dati con le autorità in tutta l'UE che a livello nazionale", ha aggiunto.Tra gli obiettivi c'è quello di contribuire a fornire, compresi gli investitori retail, in formati leggibili da una macchina e tramite interfacce di ricerca e analisi di facile utilizzo.