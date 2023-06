Tessellis, MM Partecipazioni si impegna a sottoscrivere aumento capitale

Tessellis

(Teleborsa) -, gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, ha ricevuto in data odierna da MM Partecipazioni, holding di M. Marocco, imprenditore del settore finanza e telecomunicazioni, una manifestazione di impegno irrevocabile a sottoscrivere una parte delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 11 maggio 2023.MM Partecipazioni, che non è attualmente azionista, si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale,, nell’ambito di quelle eventualmente rimaste inoptate ad esito dell’offerta dei diritti di opzione, entro il secondo giorno di mercato aperto successivo alla conclusione dell’offerta in borsa dell’inoptato.L’impegno di sottoscrizione - spiega una nota - è subordinato alla condizione che il prezzo di sottoscrizione non sia superiore ad Euro 0,50 per azione e non è assistito da garanzie.La Società informa che "tutti gli impegni di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale ricevuti alla data odierna non sono condizionati tra di loro e che sono in essere interlocuzioni con altri azionisti, nonché con soggetti terzi istituzionali, che hanno manifestato un interesse alla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale".La Società "darà prontamente notizia al mercato nel caso in cui vengano formalizzati altri impegni di sottoscrizione".