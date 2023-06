Virgin Galactic, titolo brilla su inizio voli spaziali commerciali

Virgin Galactic Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 21,96%.A dare linfa alle azioni della compagnia creata dal magnate Richard Branson, per realizzare un'offerta di voli spaziali suborbitali per il mercato commerciale, è l'annuncio dell'inizio del servizio di voli spaziali commerciali L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,648 USD. Primo supporto visto a 4,578. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,204.