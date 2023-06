algoWatt, Neri: nuova manovra finalizzata ad anticipare totale esdebitamento

Algowatt

(Teleborsa) - Per ildiè diventata "", in quanto rinviare negli anni una manovra di debt-to-equity swap produrrebbe "solo il perdurare di una fase di stallo, senza garantire il futuro di algoWatt e, anzi, facendole perdere le opportunità di un momento straordinario, in cui le nuove policy nazionali ed europee si coniugano con una fortissima ripresa degli investimenti in questi settori". Lo afferma, commentando la delibera con cui il CdA ha deliberato la presentazione di un'istanza per la composizione negoziata della crisi, con possibilità di accedere alla dilazione decennale del debito tributario, e ha proposto ai creditori finanziari di convertire il proprio debito in azioni con un aumento di capitale riservato."Se il piano di risanamento e l'accordo finanziario sottoscritti nel 2021 e perseguiti con impegno e convinzione dalle parti hanno guidato un sensibile esdebitamento e un turnaround industriale accompagnato dalla cessione di asset non più strategici, alcune sfide operative ci hanno messo di fronte a criticità insormontabili - ha scritto Neri in una lettera agli azionisti - I vincoli di quel piano ci hanno reso e ci rendono, finanziare liberamente le attività aziendali sostenendo il circolante, ottenere garanzie di alcun tipo. A ciò si aggiunga la sostanzialedei clienti di maggiore rilievo e dimensione e la pressoché totale preclusione alla partecipazione a procedure selettive negli ambiti pubblico e privato".L'AD ha spiegato che ai 29,7 milioni di euro di debito già trasformato in SFP algoWatt, secondo quanto previsto nell'accordo 2021, e che sarà convertito in equity si aggiungerebbero - con la manovra finanziaria aggiornata - oltre 10 milioni di euro relativi ai creditori finanziari, per un"La proposta di manovra finanziaria aggiornata è pertanto, ponendoci nelle condizioni ottimali per tornare a generare risultati significativi a vantaggio dei nostri partner, degli azionisti e dei dipendenti", si legge nella lettera.