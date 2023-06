Mutui e altri prestiti: come aumenterà il costo con le decisioni della BCE

(Teleborsa) - Il progressivoavrà un impatto sule su quello, a causa del rincaro del costo dei mutui, ma anche sui consumi di beni durevoli, come l'auto o una lavatrice, che diventanoper l'aumento dei tassi praticati sui prestiti e sulle erogazioni di credito al consumo. I rincari sono pienamente visibili e stanno già producendo. Lo rivela un rapporto della, il sindacato dei bancari, che fa il punto dopo le recenti decisioni della BCE.Sul totale diitaliane, quelle che hanno unsono circa, ma se si considerano anche i prestiti personali e le erogazioni di credito al consumo, le famiglie, pari al 25% del totale.Ilper l’acquisto di abitazioni ammontava, a fine marzo 2023, a, in crescita di circa 50 miliardi rispetto a fine 2017Tra, le banche hanno erogatodi prestiti ai cittadini, in linea con i valori di fine 2017, ma in rallentamento rispetto alla tendenza degli ultimi mesi, segno dell’incidenza negativa dell’aumento dei tassi d’interesse., le rate di quelli contratti sino ad inizio 2022 non cambieranno sino al termine del piano di rimborso, ma i nuovi mutui a tasso fisso sono passati da undi circa l'1,8% ancheconche possono risultare, sulla base delle offerte delle banche, anche. Per esempio, per un mutuo a tasso fisso da 200.000 euro a 25 anni, il tasso medio applicato dalle banche potrebbe essere superiore al 6% e la rata mensile pari a 1.304 euro, mentre per un prestito da 100.000 euro di 25 anni, col tasso al 5,3%, la rata mensile sarà a 609 euro., il "rimborso" mensile è destinato a salire del 55-65%. Lesono giàvuol dire che chi pagava una rata di circa 500 euro al mese oggi pagaed e` molto probabile che le rate dei vecchi mutui a tasso variabile possano salire ancora. Anche ia tasso variabile potrebbero arrivare, a breve,dallo 0,6% di fine 2021: vuol dire che per un prestito da 150.000 euro della durata di 20 anni la rata mensile sarà dirispetto a quella che si sarebbe ottenuta un anno fa ovvero 665 euro.Sale anche il costo per. Se a fine 2021 il tasso d’interesse medio era dell’8,1%, alla luce degli aumenti praticati dalla BCE, ilQuesto vuol dire che, per acquistareinteramente a rate, con un finanziamento da, il costo totale passa da 37.426 euro a 46.626 euro, con unacomplessiva dirispetto ai tassi di fine 2021.Per acquistare unainteramente a rate, con un finanziamento da 5 anni, il costo totale passa da 942 euro a 1.074 euro, con unacomplessiva dirispetto ai tassi di fine 2021.