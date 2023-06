Alibaba, Eddie Wu nominato CEO al posto di Daniel Zhang

Alibaba Group

(Teleborsa) -, colosso cinese fondato da Jack Ma, ha annunciato che, attualmente vicepresidente esecutivo, succederà acome presidente, mentre, presidente di Taobao e Tmall Group, succederà a Zhang come amministratore delegato e sostituirà Zhang nel consiglio di amministrazione.Entrambe le nomine - non attese - entreranno in vigore il. Dopo questa transizione, Zhang continuerà a guidare Alibaba Cloud Intelligence Group come presidente e amministratore delegato."Questo è il momento giusto per me per fare una transizione, data l'mentre progredisce verso uno spin-off completo - ha affermato Daniel Zhang - Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Joe ed Eddie nei prossimi mesi per garantire una transizione senza soluzione di continuità".Questo piano di successione arriva dopo che la più grande società di e-commerce cinese ha dichiarato a marzo che, nella riorganizzazione più significativa della sua storia.