Alibaba in calo, pesa annuncio a sorpresa cambio al vertice

(Teleborsa) - Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,25%, dopo che il gruppo dell'e-commerce ha annunciato a sorpresa un cambio al vertice "Questo è il momento giusto per me per fare una transizione, data l'importanza di Alibaba Cloud Intelligence Group mentre progredisce verso uno spin-off completo - ha affermato Daniel Zhang - Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Joe ed Eddie nei prossimi mesi per garantire una transizione senza soluzione di continuità".Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,71%, rispetto a +0,86% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 89,8 USD e primo supporto individuato a 86,96. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 92,65.