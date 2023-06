Gentili Mosconi, accordo con Konica Minolta per nuove tecnologie di stampa digitale

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, ha, multinazionale giapponese attiva nella produzione di sistemi per la stampa digitale, per lo studio e lo sviluppo diLa collaborazione è su scala mondiale e destinata al, si legge in una nota."Siamo onorati di essere stati scelti da Konica Minolta come partner strategico per sviluppare insieme nuove soluzioni innovative per la stampa digitale - ha commentato il- È per noi una, che avvalora la nostra capacità innovativa e il know-how nei tessuti stampati per il prét-a-porter, rafforzando il posizionamento del gruppo quale player di riferimento nell'alta moda, con un'offerta sempre più personalizzata che unisce tecnologia e innovazione all'artigianalità e cura dei dettagli".