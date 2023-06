GSE, Assemblea approva il bilancio 2022: ok a dividendo di 5 milioni di euro al MEF

(Teleborsa) - Approvato dall'Assemblea dell'azionista delil, con un valore della produzione die undi. Nel corso dell'esercizio 2022 si è registrato un aumento dei ricavi dalla vendita dell'energia elettrica, che ha contribuito ad una riduzione del fabbisogno di copertura da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di circa il 42% rispetto all'esercizio precedente.A fronte dei proventi ricavati dal GSE, sono stati erogatiper, nell'ambito della promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.Nel 2022 idel GSE, pari a 106,4 milioni di euro, sono stati quasi interamente coperti dai corrispettivi versati dai beneficiari dei, per un controvalore di circa 84 milioni di euro e da altri ricavi non a carico del sistema energetico, per un controvalore di circa 10 milioni di euro. Complessivamente, la percentuale dei ricavi a copertura dei costi operativi che non hanno pesato sul sistema energetico è stata pari circa all'89%, per un totale di 94,5 milioni di euro.L'Assemblea ha poi deliberato ladi unpari aall'azionista unico, il, a dimostrazione dell'impegno continuo del GSE nel generare valore per il suo azionista. È stato inoltre presentato all'Assemblea il, con un utile netto di 10,2 milioni di euro e un valore della produzione pari a 121,9 miliardi di euro.Il Bilancio d'esercizio e consolidato 2022 è consultabile e scaricabile nell'area dedicata del sito GSE.L'Assemblea ha infine nominato ildel GSE: Presidente Gabriele Mello Rella, Sindaci Effettivi Patrizia De Luca e Roberto Moreno, Sindaci Supplenti Alessandra Grimaldi e Fabio Verna.