Solid World, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 7,2 euro

Alantra

Solid World Group

(Teleborsa) -ha avviato la copertura sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing. Laè "", mentre ilè fissato a 7,2 euro per azione (upside del 47% sui prezzi di mercato).Solid World Group ha debuttato a Piazza Affari acon un prezzo di 2 euro per azione. Il prezzo delle azioni èda allora, rispetto al + 17% dell'indice FTSE Mid Cap italiano nello stesso periodo.Gli analisti evidenziano che, contrariamente ai suoi concorrenti, il gruppo può fornire, supportando il cliente sia lato hardware che software, con soluzioni proprietarie e capacità interne in grado di adattare il progetto alle specifiche esigenze del cliente. SolidWorld non è quindi un semplice distributore maper progetti di manifattura additiva.Secondo Alantra, esistono due tipi di: system integrator locali specializzati nella stampa 3D (Nuovamacut, Prisma Tech); system integrator internazionali e generalisti (Reply Hermes, NTT Data) con una comprovata esperienza nel settore e un network consolidato con i principali fornitori di tecnologia.Alantra prevede che leregistreranno un CAGR del 14,1% dal 2022 al 2025, risultante da un CAGR 22-25E dell'11,4% nel settore system integration/AM e da un aumento da zero a 10 milioni di euro in quello della biostampa. Ildovrebbe passare dal 6,7% nel 2022 all'11,9% nel 2025, raggiungendo 10,6 milioni di euro, come risultato sia della leva operativa sia della vendita della bioprinter proprietaria, che vede un Margine EBITDA Adjusted maggiore, circa il 30%.Questa espansione della crescita e dei margini dovrebbe consentire all'azienda di generare unpositivo dal 2024, diminuendo a sua volta lada 12,3 milioni di euro nel 2022 a 9,9 milioni di euro nel 2025.