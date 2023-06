ABC Company, CdA delibera emissione di Prestito Obbligazionario Convertibile

ABC Company

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent capital, ha deliberato l'denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 – 2,00% salvo Operazione Rilevante" per; inoltre, ha deliberato il corrispondente aumento del capitale sociale a servizio della conversione del POC - in via scindibile, in una o più tranches e con esclusione del diritto di opzione, per massimi 8,24 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massimeSeparatamente, il CdA ha deliberato un aumento del capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali, mediante emissione di massime, funzionale a mantenere il rapporto tra le Azioni A e le Azioni B secondo quanto previsto dallo statuto sociale.Il POC - la cui raccolta sarà destinata asu una o più PMI italiane, anche nell'ambito di operazioni di pre-IPO o IPO - sarà suddiviso in 1.600 obbligazioni con valore nominale pari a 5.100 euro ciascuna, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati. È previsto che il POC vengasul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan.