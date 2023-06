BFC Media verso il delisting. Ammaturo acquista da azionisti di minoranza

BFC Media

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo editoriale quotato su Euronext Growth Milan, ha deliberato diper deliberare in merito allaordinarie. Il delisting è subordinato all'approvazione della proposta da parte di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea (12 luglio in prima convocazione, 13 luglio in seconda convocazione). La società prevede che il delisting abbia effetto a partire dalLa proposta di delisting da Piazza Affari è motivata dall'esigenza di consentire alla società di, volte al perseguimento degli obiettivi previsti dal piano industriale in termini di crescita nel mercato di riferimento, con una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa e una, si legge in una nota.Alla data odierna, ildi BFC Media è detenuto da IDI S.r.l. (controllata da Danilo Iervolino) per il 71,64%, JD Farrods per il 17,81%, Denis Masetti per lo 0,42%, Alga S.r.l. (controllata da Donato Ammaturo) per il 3,6%, Minvest S.r.l. per il 3,6%. Al mercato è in mano il restante 2,94%.ha manifestato ladagli azionisti, diversi da quelli che avranno votato a favore del delisting, le azioni detenute dagli stessi fino ad un massimo di 93.250 azioni, pari a circa il 2,94% del capitale sociale, a un prezzo per azione pari a, pertanto per un controvalore massimo pari a 375.797,5 euro.Successivamente al delisting, leregolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo ma potranno comunque formare oggetto di cessione, per via privata, ai sensi del codice civile.