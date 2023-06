CY4Gate inclusa nell'indice FTSE Italia STAR

CY4Gate

(Teleborsa) - In seguito alla revoca dalle negoziazioni dal mercato Euronext Milan Growth e all' ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan STAR di, società attiva nel mercato cyber intelligence e security, FTSE Russell ha comunicato che le azioni saranno incluse nell'a partire dalContemporaneamente, le azioni sarannodall'indice FTSE Italia Growth Index e dall'indice FTSE Italia PIR PMI All Index.