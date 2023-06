Eventi e scadenze del 22 giugno 2023

Lunedì 19/06/2023

(Teleborsa) -- Tra i più importanti appuntamenti internazionali per l'industria dell'Aeronautica e dello Spazio. Durante l'evento si alterneranno momenti di confronto e di conoscenza sui temi dello sviluppo, e dell'innovazione, della sostenibilità e delle prospettive occupazionali dell'intero comparto. Saranno presenti 21 tra PMI e Startup dell'industria aeronautica e aerospaziale laziale- "Accelerare la transizione verso l'energia pulita" è il tema dell'edizione 2023 della Settimana europea dell'energia sostenibile, promossa dalla Commissione Europea, che coinvolgerà organizzazioni internazionali, associazioni universitarie e professionali, autorità nazionali e locali, istituzioni dell'UE e tutti gli stakeholders che operano nel settore energetico- Riunione informale del Consiglio Affari generali- "Coesione è Competizione - La forza dei Territori nella Transizione Verde". L'evento di Symbola si svolge a Mantova. Interverranno oltre 100 relatori tra i quali, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso , il Commissario Europeo Paolo Gentiloni, i presidenti di Unioncamere, Intesa Sanpaolo e Iren, l'AD di Illy, l'AD del Gruppo Hera e il Vicepresidente di A2A, oltre a molti esponenti del mondo imprenditoriale, politico, istituzionale e sociale- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa a Parigi, al Summit for a New Global Financing Pact- Il Summit, organizzato dal presidente francese Macron, si svolge a Parigi. E' prevista la partecipazione di moltissimi Capi di Stato e di Governo, oltre 40 Capi di Organizzazioni Internazionali e centinaia di rappresentanti della società civile e del settore privato al Summit- Confronto con gli esponenti delle istituzioni italiane ed europee sui principali temi legati alla finanza dal punto di vista dell’industria, del mercato e delle istituzioni. Tra gli interventi, il Vicepresidente BEI e Presidente FEI, il Vicedirettore generale CDP e il Direttore generale DG FISMA Commissione Ue- Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria del Senato a Washington- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte08:30 -- La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione di Mario Orfeo, direttore del Tg3, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto09:30 -- Presentazione del rapporto, curato dagli economisti della Banca d'Italia, sui divari di genere nel mercato del lavoro in Italia, sugli impatti per la crescita economica e sulle politiche volte a ridurre tali disuguaglianze. Intervengono, tra gli altri, Alessandra Perrazzelli, (Vice DG Banca d'Italia), il Ministro Eugenia Maria Roccella (video) e Pasquale Tridico (Presidente INPS). L'evento si svolge a Roma11:00 -- L'assemblea biennale di Assonime si svolge alla Camera dei deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intervengono, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Presidente di Assonime Patrizia Grieco, i ministri Maurizio Leo e Raffaele Fitto e il Commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni12:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Toscana"12:20 -- In occasione dell'inaugurazione del terzo volo diretto da Roma Fiumicino, Air Canada e Aeroportidi Roma presentano i collegamenti per Toronto e Montreal. Meeting point Terminal 3 Partenze – Ingresso 313:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali13:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia del Veneto"14:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Sardegna"15:00 -- Il convegno, organizzato da FondItalia con ExpoTraining si terrà presso la Camera dei Deputati. Si discuterà della necessità di un nuovo modello di incrocio tra domande e offerta di lavoro per la piena occupazione e lo sviluppo della competitività italiana. Tra gli interventi, Ilaria Cavo, Tiziana Nisini, Cristina Grieco e Roberto Ricci. In attesa di conferma, Marina Elvira Calderone, Adolfo Urso, Lorenzo Fontana e Renato Brunetta16:30 -- L'evento si svolge a Milano, a Palazzo Mezzanotte. Il Rapporto Export 2023 di SACE "Il futuro è adesso insieme" offre una guida per orientarsi tra geografie e settori di maggiore opportunità, esplorando il potenziale offerto dall'innovazione e dalla sostenibilità ambientale. Tra gli interventi, il CEO di Bending Spoons e gli AD di SACE, Cerved e Novamont- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio