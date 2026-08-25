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USA, S&P Case-Shiller (YoY) in giugno
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25 agosto 2026 - 15.20
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S&P Case-Shiller in giugno su base annuale (YoY) +2,1%
, in aumento rispetto al precedente +1,6% (la previsione era +1,8%).
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