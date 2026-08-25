Milano 16:29
52.700 +0,30%
Nasdaq 16:29
29.157 +0,46%
Dow Jones 16:29
53.488 +0,13%
Londra 16:29
10.876 +0,20%
Francoforte 16:29
26.287 +0,69%

USA, S&P Case-Shiller (YoY) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, S&P Case-Shiller (YoY) in giugno
USA, S&P Case-Shiller in giugno su base annuale (YoY) +2,1%, in aumento rispetto al precedente +1,6% (la previsione era +1,8%).
Condividi
```