Milano 17:35
52.720 +0,34%
Nasdaq 21:31
29.151 +0,44%
Dow Jones 21:31
53.566 +0,28%
Londra 17:35
10.886 +0,29%
Francoforte 17:35
26.266 +0,61%

Giappone, Leading indicator in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Leading indicator in giugno
Giappone, Leading indicator in giugno pari a 116,5 punti, invariato rispetto al precedente (la previsione era 116,4 punti).

(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
Condividi
```