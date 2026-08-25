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Giappone, Leading indicator in giugno
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25 agosto 2026 - 08.30
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Leading indicator in giugno pari a 116,5 punti
, invariato rispetto al precedente (la previsione era 116,4 punti).
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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