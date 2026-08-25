Milano 16:17
52.727 +0,35%
Nasdaq 16:17
29.168 +0,50%
Dow Jones 16:17
53.490 +0,14%
Londra 16:17
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Francoforte 16:17
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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in giugno

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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in giugno
USA, Indice FHFA prezzi case in giugno su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,2%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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