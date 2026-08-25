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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in giugno
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25 agosto 2026 - 15.20
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Indice FHFA prezzi case in giugno su base mensile (MoM) 0%
, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,2%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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