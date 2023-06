Acea, Sabrina Di Bartolomeo nominata CFO e Dirigente Preposto

Acea

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, multi-utility quotata su Euronext Milan, ha nominatoqualealla redazione dei documenti contabili societari. La manager sostituisceche, a conclusione del proprio percorso lavorativo in società, ha comunicato la propria rinuncia alla carica.Ad oggi, sulla base delle informazioni disponibili, Sabrina Di Bartolomeo e Fabio Parisdi Acea.Di Bartolomeo ha maturato una consolidata esperienza nel settore Amministrazione, Finanza e Controllo e nel ruolo di, in aziende leader nei settori delle telecomunicazioni, della farmaceutica e dell’automotive. Ha avuto l'opportunità di seguire anchedi M&A, JV e IPO.In particolare, ha fatto parte del gruppodal 2019 al 2022, inizialmente come Responsabile Pianificazione e Controllo del gruppo, poi come Group CFO di Telecom Italia Sparkle. In precedenza, è stata CFO ed Executive Director dele Group Finance Director del. Ancora prima, ha ricoperto ruoli di responsabilità crescente in ambito finance nel gruppo