Pinstripes si quota sul NYSE tramite SPAC

Banyan Acquisition Corp

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel campo della ristorazione con un format che combina bistrot, bowling, bocce e spazi per eventi privati, ha annunciato che intendecon la SPAC. Alla chiusura della transazione, attesa alla fine dell'anno, le azioni ordinarie di Pinstripes dovrebbero essere quotate sul NYSE sotto il ticker "PNST".La società afferma di avere una "" con 13 sedi aperte e operative in otto stati, sei sedi in costruzione, ulteriori sedi che dovrebbero essere aperte entro la fine dell'anno solare 2024, opportunità di spazi vuoti per circa 150 sedi negli Stati Uniti e ulteriore potenziale internazionale.Pinstripes, guidata dal CEO e fondatore Dale Schwartz, afferma di essere "", con entrate previste e un EBITDA rettificato, rispettivamente, di 185-195 milioni e 30-33 milioni di dollari per il 2024.La transazione valuta la società combinata adi circa 520 milioni di dollari, includendo un investimento azionario anticipato di oltre 20 milioni di dollari direttamente in Pinstripes da parte di Middleton Partners