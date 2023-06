Ares Management acquisisce portafoglio per 3,5 miliardi di dollari da PacWest

Ares Management Corporation

PacWest Bancorp

(Teleborsa) -, uno dei principali gestori di investimenti alternativi a livello globale, ha annunciato oggi che alcuni fondi gestiti dalla sua strategia Alternative Credit hanno completato l'specialty finance dadaIl portafoglio è costituito da prestiti senior garantiti con impegni per circa 3,5 miliardi di dollari. In particolare, è supportato datra cui prestiti al consumo, prestiti per piccole imprese, crediti per multiproprietà, prestiti per auto, prestiti per gestori patrimoniali e finanziamenti di fondi."Siamo entusiasti diattraverso questa acquisizione strategica di un portafoglio di prestiti garantiti da attività di alta qualità - ha affermato Jeffrey Kramer, Partner and Portfolio Manager in Alternative Credit - Il nostro rapporto di lunga data con PacWest e la capacità del nostro team di sottoscrivere numerose classi di asset e completare in modo efficiente la transazione hanno posizionato Ares come partner preferito".