Aston Martin, accordo con Lucid per produzione veicoli elettrici

(Teleborsa) - La casa automobilistica britannicaha siglato uncon la società di tecnologie per veicoli elettrici. L'accordo prevede che Lucid, leader nella progettazione e produzione di propulsori elettrici avanzati e sistemi di batterie, fornirà ad Aston Martin. L'accesso alla tecnologia di propulsione e batteria attuale e futura di Lucid sarà al centro della nuova piattaforma interna per veicoli elettrici a batteria (BEV) di Aston Martin."Questa partnership rappresenterà una collaborazione fondamentale tra Aston Martin, un marchio storico con una ricca storia, inclusa la vittoria a Le Mans e i suoi attuali successi in F1, e il meglio dell'innovazione e della tecnologia della Silicon Valley di Lucid", ha affermato"L'accordo di fornitura con Lucid è un punto di svolta per la futura crescita di Aston Martin guidata dai veicoli elettrici - ha affermato- Sulla base della nostra strategia e dei nostri requisiti, abbiamo selezionato Lucid, ottenendo l'accesso alle più alte prestazioni del settore e alle tecnologie più innovative per i nostri futuri prodotti BEV".continuerà a fornire ad Aston Martin l', tra cui propulsori e architetture elettriche/elettroniche per i veicoli Aston Martin di generazione attuale e futura, inclusi motori a combustione interna, ibridi ed elettrici.