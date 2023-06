Masi Agricola, Fondazione Enpaia sale al 7,56% del capitale

Masi Agricola

(Teleborsa) -(Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) hain, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium. La partecipazione comprende 2.430.720 azioni in capo alla Gestione Principale e alle Gestioni Separate, pari alsociale rappresentativo di azioni che conferiscono diritto di voto.Lo scorso aprile 2023 la Fondazione Enpaia aveva reso noto di essere salita al 6,2% del capitale. Isono ora Sandro Boscaini (24,5%), Bruno Boscaini (24,5%), Mario Boscaini (24,5%), Red Circle Investments S.r.l. (10%) e Fondazione Enpaia (7,56%).Negli scorsi giorni Red Circle Investments - società di Renzo Rosso - ha deciso diper la delibera di approvazione deldi esercizio al 31 dicembre 2022.L'azienda vitivinicola ha poi parlato di una "infondata azione legale" che "si inserisce in una" e deciso di precedere con "doverosi accertamenti sugli amministratori espressione di Red Circle Investments, con particolare riferimento alle cariche dai medesimi ricoperte in società concorrenti".La società di Renzo Rosso ha controbattuto che il comunicato che conteneva questa replica "ha undei diritti, dell'immagine e della reputazione di Red Circle Investments".