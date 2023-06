Webuild, riepilogo settimanale su azioni proprie

Webuild

Società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 19 al 23 giugno 2023 compresi, complessivamenteal prezzo medio di 1,7638 euro per azione, per unpari a, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023.A seguito degli acquisti effettuati, al 23 giugno, Webuild detiene 19.034.102 azioni ordinarie proprie, pari all'1,894% del capitale sociale ordinario.A Piazza Affari, oggi, ribasso composto e controllato per la, che archivia la sessione in flessione dell'1,50% sui valori precedenti.