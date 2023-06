BCE, Kazaks: tassi dovranno essere aumentati dopo luglio

(Teleborsa) - "Secondo me avremo ancora bisogno di alzare i tassi e". Lo ha detto, presidente della Banca centrale della Lettonia e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a Reuters. "Penso che i tassi dovranno essere aumentati, ma quando e quanto dipenderanno dai dati", ha aggiunto.Secondo Kazaks, "la, che è ancora molto alta, con forti rischi di persistenza" e le scommesse del mercato sui tagli dei tassi da parte della BCE sono premature."Il problema principale con i prezzi di mercato è l'aspettativa che i tassi scendano così rapidamente - ha affermato - A mio avviso è sbagliato e il motivo è che il mercato deve scontare uno scenario macro diverso con l'inflazione che scende molto più rapidamente". Ha aggiunto che"Vedrei la necessità di tagliare i tassi quando diventa abbastanza certo che l'inflazione sta per iniziare in modo significativo e persistentemente al di sotto del nostro obiettivo del 2% - ha affermato - E".