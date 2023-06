Circor International, titolo festeggia offerta KKR

Circor International

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 7,83%.Il titolo del produttore di macchine industriali festeggia la decisione del board del gruppo di accettare l' offerta di acquisto presentata da KKR . Gli azionisti Circor riceveranno 51 dollari per azione.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51,94 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,39.