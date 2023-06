Lordstown Motors, procedura di Chapter 11 e causa a Foxconn

Lordstown Motors

(Teleborsa) -, casa automobilistica americana di veicoli commerciali elettrici, ha annunciato unper massimizzare il valore delle sue risorse, ovvero il suo pickup Endurance completamente elettrico (EV) e la proprietà intellettuale, la piattaforma e le persone che lo hanno sviluppato.Come parte del processo, Lordstown ha intentato una, presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware. Il contenzioso servirà a risolvere "la frode di Foxconn e", sottolinea la società, secondi cui "le azioni di Foxconn hanno causato danni materiali alla società e alle sue prospettive future".Inoltre, Lordstown sta avviando un completo processo di marketing e vendita per il veicolo Endurance e le relative risorse. Per raggiungere questo obiettivo rapidamente e fornire a un potenziale acquirente un bene in continuità che sia libero da eventuali problemi preesistenti, Lordstown ha iniziato una"Come uno dei primi entrati nel settore dei veicoli elettrici, abbiamo consegnato l'Endurance, un veicolo elettrico innovativo e altamente capace con un significativo potenziale commerciale e di vendita al dettaglio - e successivamente ci siamo impegnati con Foxconn in una partnership mirata e strategica per sfruttare questa esperienza in una più ampia piattaforma di sviluppo di veicoli elettrici - ha detto il- Nonostante i nostri migliori sforzi e il nostro serio impegno nei confronti della partnership, Foxconn ha deliberatamente e ripetutamente fallito nell'esecuzione della strategia concordata, lasciandoci con ildi Lordstown a beneficio dei nostri stakeholder".