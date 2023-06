RedFish ammessa su Euronext Growth Milan. Debutta il 30 giugno

(Teleborsa) - RedFish LongTerm Capital - holding di partecipazioni industriali, specializzata nell’acquisizione di quote di PMI italiane, avente lo scopo direalizzare, attraverso la condivisione di competenze professionali, strategie imprenditoriali atte ad aumentare il valore nel lungo periodo delle partecipazioni delle società acquisite - ha ricevuto da, il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant RedFish LongTerm Capital S.p.A. 2023 - 2025” sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.L'è previsto per il giorno2023., ha così commentato: “Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo, anche grazie ad una maggiore visibilità. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, fin dal primo giorno, i collaboratori di RFLTC, gli investitori e tutti gli advisors coinvolti”., ha così commentato: “L’Ammissione su Euronext Growth Milan inaugura l’inizio di un nuovo percorso di sviluppo della società.e potenziando ancora di più il sostegno alle società su cui abbiamo già investito. Siamo pronti a cogliere tutte le nuove sfide e opportunità che il mercato potrà offrire”.L’, interamente in aumento di capitale, è pari a euro 4.465.500, (di cui Euro 4.018.950 in aumento di capitale e Euro 446.550 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di overallotment in aumento di capitale) cui hanno partecipato investitori istituzionali italiani ed esteri, ed investitori professionali. Le Azioni collocate sono pari a 2.977.000, di cui 2.679.300 di nuovaemissione e 297.700 destinate all’esercizio dell’opzione di overallotment, ad un prezzo fissato in 1,50 euro per azione.L’ammissione alle negoziazioni determina altresì la conversione del prestito obbligazionario convertibile (POC) sottoscritto per Euro 2.990.000 in azioni ordinarie a un prezzo pari al prezzo di offerta di Euro 1,50 per azione.Le Azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sono pari a 19.125.786 azioni ordinarie, di cui 2.679.300 in aumento di capitale e 1.993.321 rivenienti da conversione del prestito obbligazionario convertibile (19.423.486 azioni ordinarie assumendo l’integrale esercizio della greenshoe in aumento di capitale).Ladella Società prevista il primo giorno di quotazione è pari a euro 28.688.679 con un flottante del 26,88% (escluse le n. 10.000 Azioni di categoria X non oggetto di ammissione alle negoziazioni e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale). In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe ildi RedFish sarà pari al 28,00%.L’operazione prevede anche l’emissione di n. 4.970.321 Warrant da assegnare gratuitamente a tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell’ambito del Collocamento, ivi incluse quelle sottoscritte in seguito all’esercizio dell’opzione di over allotment, e a tutti i sottoscrittori del POC che, ai sensi del regolamento del POC, siano assegnatari di Azioni in ragione della ivi prevista conversione obbligatoria in Azioni, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant ogni n. 1 (una) azione sottoscritta nell’ambito del Collocamento e saranno validi per sottoscrivere alle condizioni e secondo le modalità del regolamento dei Warrant le Azioni di compendio in ragione di n. 1 Azione di compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio.Ad esito del Collocamento, il capitale sociale della Società ammonta a euro 19.135.786,00 ed è composto da 19.135.786 Azioni ordinarie prive di valore nominale di cui 19.125.786 Azioni ordinarie e 10.000 Azioni di categorie X.Nel processo di quotazione RedFish LongTerm Capital è assistita da Mit Sim, in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, Gitti and Partners Studio Legale Associato in qualità di Consulente legale dell’emittente, da BDO Italia in qualità di Società di Revisione, da LCA Studio Legale in qualità di Consulente legale dell’Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da ZNR Notai per gli aspetti notarili relativi agli atti societari, da KT&Partners in qualità di Equity Research Provider, da Spafid quale centro servizi della Società presso Monte titoli (Euronext Securities) e da CDR Communication come Advisor della Società in materia di Investor e Media Relation della società.