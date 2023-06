Aareal Bank, Jean Pierre Mustier verso ingresso nel board

Aareal Bank

Unicredit

Société Générale

(Teleborsa) -, banca quotata sulla Borsa di Francorte e specializzata nel settore immobiliare, ha proposto aun posto nelMustier è un manager di lungo corso nel settore bancario europeo. In particolare, dal 2016 al 2020 è stato, prima ancora Vice Direttore Generale di, dove è stato responsabile della divisione Corporate & Investment Banking (CIB). Ha iniziato la sua carriera presso, dove ha ricoperto vari incarichi tra il 1987 e il 2009, da ultimo responsabile di Asset Management, Private Banking e Securities Services."Aareal ha una ricca storia, un capitale solido e una forte redditività - ha commentato Mustier - Sonoche ci attende sia per la banca che per Aareon (controllata focalizzata sul digitale, ndr). Non vedo l'ora di portare la mia esperienza ad Aareal. Sarei molto lieto di unirmi al consiglio di sorveglianza di Aareal e lavorare con tutti i membri del consiglio e il team di gestione per contribuire allo sviluppo del gruppo sotto la sua nuova proprietà".L'per decidere sull'entrata di Mustier nel board è convocata per il, giorno in cui saranno pubblicati i dati relativi al secondo trimestre. Hermann Wagner, presidente del consiglio di sorveglianza, ha annunciato che, una volta scaduto il suo mandato nel 2024, non sarà disponibile per la rielezione.