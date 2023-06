Fininvest, ricavi 2022 a 3,8 miliardi. Utile scende a 200 milioni

MFE

(Teleborsa) - L'di, sotto la presidenza di Marina Berlusconi, ha approvato il bilancio della capogruppo ed esaminato quello consolidato, relativi all'. La società ha spiegato che, dopo gli eccezionali risultati del 2021 caratterizzati da alcune significative componenti straordinarie e da un quadro economico-finanziario in forte ripresa dalla crisi COVID-19, i risultati del 2022 "dimostrano lae si attestano sui livelli pre-pandemici".consolidati sono stati pari a 3.822,5 milioni di euro, in linea con i 3.817,9 milioni di ricavi nel 2021. Ilrisulta pari a 860,1 milioni di euro (921,6 milioni di euro nel 2021). Ilconsolidato è pari a 200,2 milioni di euro (360,2 milioni di euro del 2021).In particolare, la flessione rispetto ai risultati del 2021 è riconducibile al venir meno di componenti positive non ricorrenti contabilizzate nel precedente esercizio (effetti delfinanziari e ladi Towertel da parte di E.I. Towers)sono proseguiti gliha dato ulteriore impulso alla sua crescita internazionale eha proseguito nel percorso di focalizzazione sui libri con mirate operazioni di M&A. Viene anche segnalato l'importante risultato di, che ha registrato un margine operativo record pari a 680 milioni. Sul fronte sportivo, il 2022 è stato l'anno della promozione in Serie A conseguita dall'AC Monza.Ladel gruppo al 31 dicembre 2022 evidenzia un indebitamento (ante applicazione dell'IFRS 16) di 1.072,6 milioni di euro, rispetto ai 962,1 milioni di euro del 31 dicembre 2021. La posizione finanziaria netta totale, ovvero dopo l'applicazione dell’IFRS 16, è pari a 1.232,8 milioni di euro.