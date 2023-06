Genenta, Commissione UE concede Orphan Drug Designation a Temferon

Genenta Science

(Teleborsa) -, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando terapie geniche contro tumori solidi, ha annunciato che la, la terapia sviluppata dalla società per il trattamento del glioma. Glioblastoma Multiforme (GBM) è la prima indicazione clinica di Temferon.L'ODD è concesso dalla Commissione UE aiche colpiscono non più di cinque persone su 10.000 nell'Unione europea, a condizione che non vi siano altre opzioni terapeutiche soddisfacenti o che il medicinale possa apportare benefici significativi alle persone colpite dalla condizione.Le società con designazione ODD possono beneficiare di; ad esempio, i medicinali ODD beneficiano di dieci anni di esclusiva di mercato una volta che ricevono un'autorizzazione all'immissione in commercio nell'UE, spiega una nota di Genenta Science."La designazione ODDdella nostra piattaforma tecnologica basata sulla terapia cellulare per i tumori solidi - ha affermato il- La designazione ODD dell'EMA segue la orphan drug designation concessa dalla Food and Drug Administration statunitense a Temferon per il trattamento del GBM nel marzo 2023".