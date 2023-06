Riforma fiscale al vaglio del forum dei commercialisti a Napoli

(Teleborsa) - “Laè una decisivache punta a rilanciare l’attrattività del Paese grazie ad una sostanzialee una diversa declinazione del, che privilegi il confronto ex ante al controllo ex post, attribuendo anche un ruolo centrale alle professioni ordinistiche, ad esempio in tema di adempimento collaborativo"Questo il commento di, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, presentando il forum "La riforma fiscale, un’opportunità storica per il rilancio del Paese", che si terrà domano a Napoli e dove interverrà anche il viceministro all’EconomiaIl Presidente ha ricordato che i commercialisti hanno presentato una serie di, come quella sul potenziamento deled ha espresso l’auspicio che, a partire dalle semplificazioni, ma anche con la codificazione di testi unici per materia, la razionalizzazione delle basi imponibili, la rimozione di previsioni che "da troppo tempo generano incertezza e, sovente, iniquità"., numero uno dei commercialisti napoletani, ha avvertito che la riforma "e sarà necessarioe i livelli di recepimento in tutto il territorio nazionale", anche se - ha assicurato - "i professionisti continueranno a offrire il loro supporto per eventuali correttivi in corso d’opera e saranno, come sempre, attuatori integerrimi e attenti delle novità normative in modo tale da poter contribuire alla piena efficacia di questo passaggio storico”.Per, preside nte della Fondazione Odcec Napoli, la riforma foscale e tributaria è "una misura necessaria non solo a rilanciare l’economia ma soprattutto a riequilibrare i rapporti tra fisco e contribuenti e ad attuare misure più eque e condivisibili come rimedio al fenomeno dell’evasione fiscale".Introdurranno i lavori(assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli),(Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza),(direttore Regionale Agenzia delle Entrate della Campania).Parteciperanno al forum(tesoriere Cndcec con delega all’area fiscalità),(coordinatore area fiscalità Fondazione Nazionale Ricerca dei Commercialisti),(giudice tributario e presidente Collegio dei revisori Odcec Napoli),(dottore commercialista di Firenze),(direttore generale Ludoil S.p.A.),(docente dei reparti di istruzione della Guardia di Finanza),(presidente dell’Odcec di Palermo),(presidente dell’Odcec di Vicenza),(Vice Presidente degli Industriali di Napoli) e(presidente dell’Odcec di Bologna).