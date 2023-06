Borgosesia acquista centro commerciale nel comasco per 5 milioni di euro

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, ha concluso l'(con una superficie di circa 5.300 mq) ubicato sulla, nel comune di Vertemate con Minoprio (CO), concesso in locazione ad una pluralità di conduttori a fronte di un canone annuo base di 0,4 milioni oltre a indicizzazioni contrattuali.La special opportunities - che si è perfezionata attraverso l'acquisto di undel centro sulla base di un contratto di locazione finanziaria e al quale, in tale contesto, è stato attribuito un- permette al gruppo di chiudere il primo semestre dell'esercizio con nuovi investimenti in crescita del 28% rispetto al precedente anno e pari, in valore assoluto, a 22,5 milioni.