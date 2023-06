Constellation Brands, risultati oltre le attese nel primo trimestre

Constellation Brands

(Teleborsa) -, gruppo statunitense attivo nel settore delle bevande alcoliche, ha registrato ricavi pari a 2.515 milioni di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 maggio 2023), in crescita del 6% rispetto all'esercizio precedente. L'utile operativo è stato di 765 milioni di dollari (-6%), mentre l'utile netto è stata di 136 milioni di dollari (-65%).L'è stato di 0,74 dollari (-64%), mentre l'di 2,91 dollari; escludendo l'impatto di Canopy, l'EPS comparabile è stato di 3,04 dollari, con un aumento del 5%.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 2,83 dollari su ricavi per 2,47 miliardi di dollari.Oraun utile per azione di 9,35-9,65 dollari e un utile per azione comparabile di 11,70-12,00 dollari per l'anno fiscale 2024, mentre gli analisti si aspettavano indicazioni per 11,61 dollari, sempre secondo dati Refinitiv.